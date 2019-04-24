В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра

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В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.
В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра
  • РИА Новости

Как сообщает «Башинформ», такое решение принято сельсоветом и закреплено в его постановлении.

«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое место. Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте подсказали такое решение», — заявил глава сельсовета Амир Сафиуллин.

Москалёв был главным арбитром матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Уфа» на своём поле уступила тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» был возмущён судейством матча с «Арсеналом».

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