В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.

Как сообщает «Башинформ», такое решение принято сельсоветом и закреплено в его постановлении.

«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое место. Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте подсказали такое решение», — заявил глава сельсовета Амир Сафиуллин.

Москалёв был главным арбитром матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Уфа» на своём поле уступила тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» был возмущён судейством матча с «Арсеналом».