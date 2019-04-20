Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»
  • РИА Новости

«Моё субъективное мнение — то, что творил сегодня арбитр на поле, не поддаётся описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина матча — 23 наших фола и три у них, так не бывает!» — приводит слова Газизова ТАСС.

«Уфа» на своём поле проиграла «Арсеналу» со счётом 1:2. Матч судила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение, что Марио Фернандес подвёл ЦСКА своим удалением перед матчем с «Локомотивом».

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