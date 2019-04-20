Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»
- РИА Новости
«Моё субъективное мнение — то, что творил сегодня арбитр на поле, не поддаётся описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина матча — 23 наших фола и три у них, так не бывает!» — приводит слова Газизова ТАСС.
«Уфа» на своём поле проиграла «Арсеналу» со счётом 1:2. Матч судила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение, что Марио Фернандес подвёл ЦСКА своим удалением перед матчем с «Локомотивом».