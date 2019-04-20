Нигматуллин считает, что Фернандес подвёл ЦСКА своим удалением перед матчем с «Локомотивом»

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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об отсутствии защитника московского ЦСКА в предстоящем столичном дерби с «Локомотивом», которое состоится в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нигматуллин считает, что Фернандес подвёл ЦСКА своим удалением перед матчем с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Тут двух мнений быть не может. Фернандес — один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодёжи красно-синих нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвёл команду», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также подчеркнул, что не видит причин спорить насчёт удаления игрока. По его мнению, «Локомотив» постарается нагрузить правый фланг армейцев в отсутствии Фернандеса.

«Сёмин умеет использовать слабости противника, а равноценной замены Фернандесу на правом краю обороны в ЦСКА нет», — добавил Нигматуллин.

Встреча состоится 20 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Нигматуллин назвал Миранчуков главной ударной силой «Локомотива».

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