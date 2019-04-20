Нигматуллин назвал Миранчуков главной ударной силой «Локомотива»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что главной силой московского «Локомотива» являются полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, а не форвард Фёдор Смолов.

«Играть у Сёмина одно удовольствие — этот тренер умеет раскрывать потенциал. Но Смолов, на мой взгляд, пока себя в новой команде не нашёл. Главная ударная сила «Локо» — братья Миранчуки. Они и в матче с ЦСКА должны себя проявить», — цитирует экс-голкипера «Советский спорт».

Он подчеркнул, что именно матч «Локомотив» — ЦСКА является для него центральным в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также выразил мнение, что фаворитом этой встречи являются железнодорожники, хотя отметил, что дерби всегда трудно прогнозировать.

«Почти уверен, что обе команды забьют: ничья-то никому не нужна, иначе о погоне за «Зенитом» можно забыть. А ЦСКА и «Локо», не сомневаюсь, ещё помышляют о чемпионстве», — добавил Нигматуллин.

Встреча состоится 20 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Андрей Кобелев ответил, удалось ли Смолову вернуть себе статус лучшего форварда России.