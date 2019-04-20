Кобелев ответил, удалось ли Смолову вернуть себе статус лучшего форварда России

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, удалось ли нападающему «Локомотива» Фёдору Смолову вернуть себе статус лучшего форварда России.
Кобелев ответил, удалось ли Смолову вернуть себе статус лучшего форварда России
  • РИА Новости

«Пока нет. В нынешнем сезоне Смолов не настолько результативен, как во время выступлений за «Краснодар». Необходимо время, чтобы вновь завоевать право называться лучшим нападающим страны, ведь неудача на мундиале серьёзно ударила по Фёдору. Но не стоит забывать, что он обладает рядом сильных качеств, которые остаются при нём. Думаю, в конце чемпионата мы увидим хорошую игру в его исполнении», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее специалист сказал, что «Локомотив» превратился в чемпионского зверя.

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