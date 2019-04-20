Кобелев: «Локомотив» превратился в чемпионского зверя

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев объяснил преображение «Локомотива» по ходу сезона.
Кобелев: «Локомотив» превратился в чемпионского зверя
  • РИА Новости

«Он играет в свой футбол. Ему удалось сохранить чемпионский состав, ограничившись минимальными изменениями. Команда достаточно сбалансированная и опытная. Фернандеш, братья Миранчуки, Фарфан, Смолов — каждый из этих футболистов способен выжать максимум из любого момента. Поэтому сейчас «Локомотив» превратился в чемпионского зверя», — сказал Кобелев в интервью RT.

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме назвал главного тренера Юрия Сёмина своим футбольным отцом.

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