Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцом

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме и сборной России по футболу рассказал о своём отношении к главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.

«Палыч для нас — особенный человек. Для нас очень важно, чтобы он остался. Он мой футбольный отец», — приводит слова вратаря «Российская газета».

Футболист вспомнил, что Сёмин являлся президентом клуба, когда он пришёл в команду в 2007 году. Гилерме также ответил, часто ли наставник кричит на своих игроков.

«Постоянно. Не устаём от этого. Это его стиль. Мы всё понимаем. Он ругает нас, но не обижает», — сказал Гилерме.

Ранее «Локомотив» победил «Ахмат» в 23-м туре Российской премьер-лиги.