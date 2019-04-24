Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных от «Аякса» в матче 32-го тура голландской Эредивизи.

«Тяжело играть против «Аякса», это одна из лучших команд в мире. На фоне таких матчей отчётливее видишь проблемы в своей команде, получаешь много информации», — приводит слова Слуцкого Goal.

Он отметил, что, играя против «Аякса», тяжело действовать одинаково хорошо в нападении и в защите.

«Мы смогли забить им два мяча в Амстердаме, а это не удалось сделать даже «Ювентусу», — добавил специалист.

«Витесс» на выезде проиграл «Аяксу» со счётом 2:4.

Ранее Слуцкий заявил, что больше не будет критиковать арбитров в резком тоне.