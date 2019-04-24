Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу»
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«Тяжело играть против «Аякса», это одна из лучших команд в мире. На фоне таких матчей отчётливее видишь проблемы в своей команде, получаешь много информации», — приводит слова Слуцкого Goal.
Он отметил, что, играя против «Аякса», тяжело действовать одинаково хорошо в нападении и в защите.
«Мы смогли забить им два мяча в Амстердаме, а это не удалось сделать даже «Ювентусу», — добавил специалист.
«Витесс» на выезде проиграл «Аяксу» со счётом 2:4.
Ранее Слуцкий заявил, что больше не будет критиковать арбитров в резком тоне.