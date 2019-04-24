Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу»

Короткая ссылка
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных от «Аякса» в матче 32-го тура голландской Эредивизи.
Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу»
  • Twitter
  • © @MijnVitesse

«Тяжело играть против «Аякса», это одна из лучших команд в мире. На фоне таких матчей отчётливее видишь проблемы в своей команде, получаешь много информации», — приводит слова Слуцкого Goal.

Он отметил, что, играя против «Аякса», тяжело действовать одинаково хорошо в нападении и в защите.

«Мы смогли забить им два мяча в Амстердаме, а это не удалось сделать даже «Ювентусу», — добавил специалист.

«Витесс» на выезде проиграл «Аяксу» со счётом 2:4.

Ранее Слуцкий заявил, что больше не будет критиковать арбитров в резком тоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить