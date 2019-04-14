Слуцкий заявил, что больше не будет критиковать арбитров в резком тоне

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что больше не станет высказываться о футбольных арбитрах в резком тоне.

«Я сказал то, что хотел сказать. В любом случае, никогда больше не буду говорить в таком тоне об арбитрах. И, возможно, он больше не будет так часто свистеть во время работы на наших матчах в ближайшие годы», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

После матча с ПСВ россиянин назвал Гёзюбююка «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке. За это российский специалист был дисквалифицирован на одну игру.

Ранее сообщалось, что Слуцкий объяснил свою критику в адрес арбитра матча «Витесс» — ПСВ.