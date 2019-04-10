Тренер «Витесса» Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов

Главный тренер нидерландского «Витесса» получил дисквалификацию за негативные высказывания в адрес арбитра матча 29-го тура Эредивизи с ПСВ (3:3) Сердара Гёзюбююка.

Как сообщает пресс-служба клуба, наставник «Витесса» дисквалифицирован на одну игру чемпионата Нидерландов. Во время матча с «Утрехтом» его обязанности будет выполнять Олег Яровинский.

Также Слуцкий получил один матч условной дисквалификации. Сам тренер отказался комментировать своё отстранение, заявив, что ему необходимо сосредоточиться на подготовке команды к завершающим матчам чемпионата.

Ранее сообщалось, что раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи.