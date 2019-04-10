Тренер «Витесса» Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, наставник «Витесса» дисквалифицирован на одну игру чемпионата Нидерландов. Во время матча с «Утрехтом» его обязанности будет выполнять Олег Яровинский.
Также Слуцкий получил один матч условной дисквалификации. Сам тренер отказался комментировать своё отстранение, заявив, что ему необходимо сосредоточиться на подготовке команды к завершающим матчам чемпионата.
Ранее сообщалось, что раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи.