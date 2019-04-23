Талалаев назвал вратаря, который составит конкуренцию Сафонову в «Краснодаре»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, кто может составить конкуренцию голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову в команде, а также назвал молодых игроков, которые могут претендовать на попадание в основу южан.

«Вратарь Денис Адамов, безусловно, будет конкурентом Матвея Сафонова. И Даниил Уткин, который в эти выходные вышел против «Зенита» в премьер-лиге, неплохо действует в атаке с Артёмом Голубевым», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Он также отметил, что если раньше во второй команде «Краснодара» делали упор на технически одарённых футболистов, то сейчас в клубе также стали смотреть на физически сильных игроков.

«Это бросилось в глаза. Но, конечно, и про технику с тактикой там не забывают», — добавил Талалаев.

Ранее экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым.