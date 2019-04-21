Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов напомнил ему его самого в молодости.

«Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня самого в молодости. Его рациональные действия, игра на линии, выходы из ворот — я был восхищён! Он очень высокий, но настолько здорово распоряжается своим телом. Впечатление, как будто он всю жизнь провёл в воротах», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ранее Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России.