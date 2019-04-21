Нигматуллин оценил шансы Сафонова на вызов в сборную России

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову будет тяжело сразу стать основным в национальной команде страны.

«Место третьего вратаря сборной сейчас ничего не даст Сафонову. Он может составить конкуренцию и будет уверенно выглядеть на тренировках, но сейчас он подходит по возрасту для молодёжной национальной команды. Там он может получить практику. В таком возрасте нужно играть. Вряд ли он с ходу стал первым номером. Гилерме и Лунёв просто так не отдадут место основного вратаря. Игра Шунина также не вызывает особых нареканий, поэтому Черчесов вряд ли пойдёт на такие изменения», — сказал Нигматуллин корреспонденту RT.

Также экс-вратарь сборной выразил уверенность, что Сафонов попал в расширенный список национальной команды, поскольку такая яркая игра не может пройти мимо тренерского штаба.

Ранее Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Сафонова.