Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Сафонова
- РИА Новости
«Он рано начал попадать в состав, но это не просто так. У него прекрасные данные, помноженные на трудолюбие и работоспособность. Сафонов ярко выступает, много выручает. При должном отношении он вырастет в отличного вратаря, который будет играть долго и на высоком уровне. У него свой стиль, нет откровенно слабых мест. Отлично действует как на линии ворот, так и на выходах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом RT.
Также экс-вратарь «Локомотива» добавил, что Сафонов хорошо взаимодействует с защитниками и играет ногами, что соответствует современным требованиям футбола.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и упрочил лидерство в РПЛ.