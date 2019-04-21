Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Сафонова

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Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов имеет шансы вырасти в отличного игрока, который долго будет выступать на высоком уровне.
Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Сафонова
  • РИА Новости

«Он рано начал попадать в состав, но это не просто так. У него прекрасные данные, помноженные на трудолюбие и работоспособность. Сафонов ярко выступает, много выручает. При должном отношении он вырастет в отличного вратаря, который будет играть долго и на высоком уровне. У него свой стиль, нет откровенно слабых мест. Отлично действует как на линии ворот, так и на выходах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом RT.

Также экс-вратарь «Локомотива» добавил, что Сафонов хорошо взаимодействует с защитниками и играет ногами, что соответствует современным требованиям футбола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и упрочил лидерство в РПЛ.

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