Тренер «Авангарда» оценил влияние Бузовой на команду в минувшем сезоне КХЛ

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался о влиянии известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой на его команду.
Тренер «Авангарда» оценил влияние Бузовой на команду в минувшем сезоне КХЛ
  • РИА Новости

«Не знаю, помогла ли любовь Ольги Бузовой к нашей команде пройти в финал», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, он видел, как певица общалась с игроками, но практически не понял, о чём она говорила, так как почти не знает русский язык.

«Тем не менее у неё хорошая энергетика!» — сказал Хартли.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее Бузова обещала дать концерт в Омске в случае победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.

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