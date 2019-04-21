Тренер «Авангарда» оценил влияние Бузовой на команду в минувшем сезоне КХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался о влиянии известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой на его команду.

«Не знаю, помогла ли любовь Ольги Бузовой к нашей команде пройти в финал», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, он видел, как певица общалась с игроками, но практически не понял, о чём она говорила, так как почти не знает русский язык.

«Тем не менее у неё хорошая энергетика!» — сказал Хартли.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее Бузова обещала дать концерт в Омске в случае победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.