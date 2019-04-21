Футболист «Зенита» Оздоев высказался об эпизоде с Перейрой в матче с «Краснодаром»

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал нарушение со стороны хавбека «Краснодара» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Зенита» Оздоев высказался об эпизоде с Перейрой в матче с «Краснодаром»
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«Претензий к Сергею Карасёву за то, что он не показал красную карточку за фол со стороны Маурисио Перейры, у меня нет. Что судья увидел, то и увидел», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

По его словам, это была важная встреча для обеих команд, и в ней присутствовала большая спортивная составляющая.

«Тем не менее Перейра поступил неспортивно», — добавил Оздоев.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 и упрочил своё лидерство в чемпионате России.

Ранее Ярослав Ракицкий посвятил победу над «Краснодаром» жене и новорождённому сыну.

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