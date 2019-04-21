Ракицкий посвятил победу над «Краснодаром» жене и новорожденному сыну
«Фантастическая сегодня была игра, фантастические эмоции у меня. 18-го числа жена подарила сына, сегодня заработали три очка и поздравили командой жену с ребенком. Эмоции переполняют, сейчас побыстрее бы в Санкт-Петербург, поеду к жене», — заявил футболист клубной пресс-службе.
Также Ракицкий, забивший в матче гол прямым ударом со штрафного, заявил, что раньше никогда не забивал три гола в сезоне, исполняя стандартные положения.
Ранее Дзюба заявил, что благодарен жизни за эти эмоции.