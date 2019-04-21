Ракицкий посвятил победу над «Краснодаром» жене и новорожденному сыну

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Украинский защитник санкт-петербургского «Зенита» поделился эмоциями после победы своей команды в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром» со счётом 3:2.

«Фантастическая сегодня была игра, фантастические эмоции у меня. 18-го числа жена подарила сына, сегодня заработали три очка и поздравили командой жену с ребенком. Эмоции переполняют, сейчас побыстрее бы в Санкт-Петербург, поеду к жене», — заявил футболист клубной пресс-службе.

Также Ракицкий, забивший в матче гол прямым ударом со штрафного, заявил, что раньше никогда не забивал три гола в сезоне, исполняя стандартные положения.

Ранее Дзюба заявил, что благодарен жизни за эти эмоции.

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