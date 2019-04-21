Василевский стал претендентом на «Везину Трофи»

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» претендует на звание лучшего голкипера Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в тройку претендентов на «Везина Трофи» вошли страж ворот «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, а также россиянин Андрей Василевский из «Тампы».

Именно вратарь «Лайтнинг» добыл наибольшее количество побед для своей команды в текущем сезоне — 39. «Везина Трофи» вручается голкиперу, который продемонстрировал лучшую игру на своей позиции и провёл в регулярном чемпионате не менее 25 матчей.

Ранее сообщалось, что Василевскому потребуется порядка 12 дней на восстановление после травмы.

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