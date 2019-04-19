Василевскому потребуется порядка 12 дней на восстановление после травмы

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Курс лечения голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России по хоккею Андрея Василевского составит порядка 10—12 дней.
Василевскому потребуется порядка 12 дней на восстановление после травмы
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам агента игрока Дэна Мильштейна, которые приводит ТАСС, 24-летний голкипер сможет приступить к тренировкам только после завершения курса лечения.

В нынешнем сезоне НХЛ, по итогам которого «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но уступила в первом раунде плей-офф, Василевский сыграл в 57 матчах, шесть из которых отыграл на ноль.

Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.

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