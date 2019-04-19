Василевскому потребуется порядка 12 дней на восстановление после травмы
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По словам агента игрока Дэна Мильштейна, которые приводит ТАСС, 24-летний голкипер сможет приступить к тренировкам только после завершения курса лечения.
В нынешнем сезоне НХЛ, по итогам которого «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но уступила в первом раунде плей-офф, Василевский сыграл в 57 матчах, шесть из которых отыграл на ноль.
Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.