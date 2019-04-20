Карпин о разгромном поражении от «Оренбурга»: у меня нет вопросов к команде

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от «Оренбурга» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ничего не случилось. Пропустили три мяча, при этом первый забили сами себе. Что касается второго пропущенного гола, то там ошибка вратаря. Третье взятие ворот уже не играло никакой роли, ведь мы пытались отыграться. В плане настроя у меня нет вопросов к команде», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:3 и опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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