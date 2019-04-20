Капризов ушёл от ответа на вопрос об отъезде в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина, а также отказался отвечать на вопрос о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все игры были интересными. Накал всегда шёл до последнего. Есть ли опция прерывания контракта с ЦСКА и уеду ли в НХЛ этим летом? Сейчас разговор не об этом», — приводит слова форварда «Чемпионат».

Он также рассказал, чем отличается финал Олимпийских игр от финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В финале Кубка Гагарина четыре игры, а на Олимпиаде одна. Сейчас отпразднуем победу, и нам всё скажут: ехать ли в сборную и когда. Конечно, надеюсь на вызов. Силы и здоровье есть, всё отлично», — добавил Капризов.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в Кубке Гагарина.