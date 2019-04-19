Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на этапе Мировой серии в Казани
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- РИА Новости
Российская команда в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигиревой, Майи Дорошко, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной и Марии Шурочкиной по итогам своего выступления набрала 95,3411 балла.
Второе место заняли представители Белоруссии. Тройку призёров замкнула команда Венгрии.
Ранее сообщалось, что Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили на этапе Мировой серии в Казани.