Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на этапе Мировой серии в Казани

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Женская сборная России заняла первое место в групповых соревнованиях на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на этапе Мировой серии в Казани
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Российская команда в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигиревой, Майи Дорошко, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной и Марии Шурочкиной по итогам своего выступления набрала 95,3411 балла.

Второе место заняли представители Белоруссии. Тройку призёров замкнула команда Венгрии.

Ранее сообщалось, что Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили на этапе Мировой серии в Казани.

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