Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии в Казани

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в технической программе смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.

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Российский дуэт по итогам своего выступления набрал 89,8181 балла. Второе место заняли представители Китая Хаоюй Ши и Яи Чжан. Тройку призёров замкнули Фернандо Диас дель Рио и Беатрис Кастано. Соревнования в Казани завершатся 21 апреля. Следующий этап серии пройдёт в японском Токио с 27 по 29 апреля. Ранее Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани.