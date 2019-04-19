Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии в Казани

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Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в технической программе смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии в Казани
  • © imago sportfotodienst
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Российский дуэт по итогам своего выступления набрал 89,8181 балла.

Второе место заняли представители Китая Хаоюй Ши и Яи Чжан. Тройку призёров замкнули Фернандо Диас дель Рио и Беатрис Кастано.

Соревнования в Казани завершатся 21 апреля. Следующий этап серии пройдёт в японском Токио с 27 по 29 апреля.

Ранее Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани.

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