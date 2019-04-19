Баскетболист «Басконии» Пуарье установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА

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Центровой испанской «Басконии» Венсан Пуарье стал новым рекордсменом баскетбольной Евролиги по количеству собранных подборов на протяжении сезона.
Баскетболист «Басконии» Пуарье установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА
  • © euroleague.net

Собрав 15 подборов во втором матче четвертьфинальной сери Евролиги против ЦСКА (победа «Басконии» 78:68), Венсан Пуарье установил рекорд по количеству подборов за сезон.

На счету игрока 262 отскока (8,2 в среднем за игру). Его команда сыграет ещё минимум два матча с ЦСКА. Предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку «Химок» Тайлеру Ханикатту — 256 подборов.  

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Басконии» в матче плей-офф Евролиги.

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