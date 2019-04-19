Баскетболист «Басконии» Пуарье установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА

Центровой испанской «Басконии» Венсан Пуарье стал новым рекордсменом баскетбольной Евролиги по количеству собранных подборов на протяжении сезона.

Собрав 15 подборов во втором матче четвертьфинальной сери Евролиги против ЦСКА (победа «Басконии» 78:68), Венсан Пуарье установил рекорд по количеству подборов за сезон.

На счету игрока 262 отскока (8,2 в среднем за игру). Его команда сыграет ещё минимум два матча с ЦСКА. Предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку «Химок» Тайлеру Ханикатту — 256 подборов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Басконии» в матче плей-офф Евролиги.