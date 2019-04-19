Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 26-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ. На счету российских хоккеистов по 63 гола, что позволяет им делить 26-ю строчку рейтинга.

Лидером остаётся легендарный форвард Уэйн Гретцки. На его счету 122 шайбы в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной».