Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью уволен из-за плохих результатов
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации, президиум федерации также рекомендовал Центру спортивной подготовки и Минспорту России не заключать с тренерами и специалистами, входившими в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/20.
Отмечается, что новое руководство сборной будет согласовано с Минспортом не позднее 20 мая.
Ранее сообщалось, что СБР оценил выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19.