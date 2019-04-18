Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью уволен из-за плохих результатов

Короткая ссылка
Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России отправил в отставку тренерский штаб национальной команды во главе с Алексеем Барановым из-за неудовлетворительных результатов в сезоне-2018/19.
Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью уволен из-за плохих результатов
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации, президиум федерации также рекомендовал Центру спортивной подготовки и Минспорту России не заключать с тренерами и специалистами, входившими в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/20.

Отмечается, что новое руководство сборной будет согласовано с Минспортом не позднее 20 мая.

Ранее сообщалось, что СБР оценил выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить