Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью уволен из-за плохих результатов

Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России отправил в отставку тренерский штаб национальной команды во главе с Алексеем Барановым из-за неудовлетворительных результатов в сезоне-2018/19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации, президиум федерации также рекомендовал Центру спортивной подготовки и Минспорту России не заключать с тренерами и специалистами, входившими в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/20.

Отмечается, что новое руководство сборной будет согласовано с Минспортом не позднее 20 мая.

Ранее сообщалось, что СБР оценил выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19.