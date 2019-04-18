СБР оценил выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19

Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступления отечественной сборной в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Владимира Драчёва.

По словам руководителя СБР, правление, заседание которого проходило 16-17 апреля, осталось удовлетворено результатами российских биатлонистов в завершившемся сезоне.

На чемпионате мира по биатлону 2019 года, который состоялся в шведском Эстерсунде, отечественные спортсмены завоевали три награды, что стало для сборной России лучшим результатом за последние восемь лет. Кроме того, лидер мужской сборной Александр Логинов занял итоговое второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё.

Ранее в СБР рассказали, когда будет утверждён состав сборной России по биатлону на следующий сезон.