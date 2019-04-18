Жулин рассказал, в каком случае спортсмен должен менять спортивное гражданство

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, в каком случае спортсмену стоит задуматься над сменой спортивного гражданства.
Жулин рассказал, в каком случае спортсмен должен менять спортивное гражданство
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В целом отрицательно отношусь к смене гражданства, когда речь идёт об элитных фигуристах. Но если человек болтается во второй десятке и у него нет никаких шансов пробиться в сборную России, почему бы не представлять, скажем, Азербайджан? Считаю, что для таких атлетов это замечательный выход из положения», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее он предположил, согласятся ли на смену спортивного гражданства Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

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