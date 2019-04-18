Клопп признался, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной» в ЛЧ

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что ждёт матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».
Клопп признался, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной» в ЛЧ
  • Reuters

«Я впервые сыграю против «Барселоны», не считая товарищеских матчей. С нетерпением жду», — сказал специалист в эфире BT Sport.

Он также высказал мнение, что его команда смогла взять под контроль второй тайм ответного матча четвертьфинала с «Порту», когда у португальской команды иссякли силы. Он считает, что в этом противостоянии одну из решающих ролей сыграл опыт команды.

«У нас были сложные выездные матчи, и мы знали, что это будет похоже на игры с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Сложный матч, но мы идём в полуфинал, всё хорошо», — добавил Клопп.

В ответной игре «Ливерпуль» разгромил «Порту» со счётом 4:1. По сумме двух матчей подопечные Клоппа выиграли противостояние — 6:1.

Ранее сообщалось, что Салах и Мане вышли на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ.

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