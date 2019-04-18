Салах и Мане вышли на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ

Забив по мячу в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту», нападающие английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане вышли на второе место в списке лучших бомбардиров своего клуба за всю историю его выступлений в самом престижном турнире под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

На данный момент в активе египтянина и сенегальца значится по 14 точных ударов в поединках Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» — столько же, сколько на счету у легендарного форварда английского клуба Иана Раша.

Бомбардирский рекорд «Ливерпуля» в Лиге чемпионов принадлежит уже завершившему профессиональную карьеру полузащитнику Стивену Джеррарду, отличившемуся в рамках турнира в общей сложности 21 раз.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.