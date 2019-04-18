Мяч Месси в ворота МЮ вошёл в число лучших в ответных четвертьфинальных матчах ЛЧ
- Reuters
Как сообщает официальная страница соревнования в социальной сети Twitter, в их число вошли игроки испанской «Барселоны» Лионель Месси и Филиппе Коутиньо, отличившиеся точными ударами в поединке с английским «Манчестер Юнайтед», вингер голландского «Аякса» Давид Нерес, поразивший ворота итальянского «Ювентуса», и форвард английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, отметившийся зрелищным мячом во встрече с соотечественниками из «Тоттенхэма».
Автор лучшего мяча недели в Лиге чемпионов определится по итогам голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте турнира.
Ранее УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.