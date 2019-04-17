Адвокат рассказал, почему у Мамаева воспалился глаз

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, рассказал о возможных причинах того, что у его подзащитного воспалился глаз.

«У Павла инфекция. Видимо, грязными руками тёр глаз. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз. Врач? Напишем соответствующее заявление. Всё будет хорошо», — приводит слова Бушманова Sport24.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что Мамаев обратился к Гайсину, Паку и Соловчуку во время суда.