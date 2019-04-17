Мамаев обратился к Гайсину, Паку и Соловчуку во время суда

Российский футболист Павел Мамаев на заседании суда обратился к чиновникам Сергею Гайсину и Денису Паку, а также водителю Виталию Соловчуку.

«Я не знаю, как понимать ваши слова про извинения... В момент очной ставки и вы, и Денис Пак находились рядом. По уголовному делу я прохожу по эпизоду касательно вас... Я не лукавил. Если бы меня вывезли в «Кофеманию», я бы и там перед всеми, кто там тогда был, извинился. Вы, как взрослый человек, должны понимать, что мы уже всё осознали. Степень и соизмеримость наказания для нас останется на всю жизнь. Не знаю, нужны ли были вам мои извинения. Да, все понимают, что наши действия были неправильными, всё то утро. Но это не значит, что надо мужчинам — вам, Денису Паку и Виталию Соловчуку — держать до конца жизни на нас обиду. Это не те действия, что принесли такой вред... Поэтому, если бы когда-нибудь была возможность примириться с вами, я был бы рад», — заявил футболист, обращаясь к Гайсину.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Гайсин уточнил свои показания относительно извинений Мамаева.