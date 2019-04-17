Гайсин уточнил свои показания относительно извинений Мамаева

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин пояснил свои слова об отсутствии извинений со стороны футболиста Павла Мамаева за удар в лицо во время конфликта в кафе «Кофемания».

«Возмещение вреда — это отдельная песня. Дословно, как Мамаев приносил извинения во время очной ставки, я не могу сказать. Вопрос же не в извинениях передо мной. Он же не может извиниться перед всеми, кто находился в кафе. Я же член общества, который находился в публичном месте, где были совершены неравноправные действия», — заявил Гайсин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Гайсин заявил, что Кокорин и Мамаев не приносили извинений ни ему, ни Паку.