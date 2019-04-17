Гайсин заявил, что Кокорин и Мамаев не приносили извинений ни ему, ни Паку

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, ставший жертвой конфликта в кафе «Кофемания» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил, что подсудимые не приносили извинений ни ему, ни главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку.

«Извинений никто не приносил. Ни мне, ни Паку. Что касается пожатых рук и объятий, даже вопроса такого не стояло», — рассказал Гайсин в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Гайсин рассказал о травмах, полученных в конфликте с компанией Кокорина и Мамаева.