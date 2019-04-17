Гайсин заявил, что Кокорин и Мамаев не приносили извинений ни ему, ни Паку
- РИА Новости
«Извинений никто не приносил. Ни мне, ни Паку. Что касается пожатых рук и объятий, даже вопроса такого не стояло», — рассказал Гайсин в суде.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее Гайсин рассказал о травмах, полученных в конфликте с компанией Кокорина и Мамаева.