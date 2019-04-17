Гайсин рассказал о травмах, полученных в конфликте с компанией Кокорина и Мамаева
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«Ссадина на подбородке, болело ухо, внутреннее повреждение губы», — рассказал Гайсин в суде.
Он не стал высказываться по поводу строгости наказания подсудимых, оставив его на усмотрение суда, а также добавил, что не намерен заявлять дополнительное исковое требование к футболистам.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что Гайсин назвал действия Протасовицкого «недобрыми».