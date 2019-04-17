Гайсин назвал действия Протасовицкого «недобрыми»

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, пострадавший в ходе конфликта в кафе «Кофемания» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал, какие действия в его отношении совершил ещё один подсудимый — Александр Протасовицкий.

«Действия Протасовицкого были недобрыми. Душил ли он меня? Это был удушающий приём, но сознания я не терял», — рассказал Гайсин в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе.