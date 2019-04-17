Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, пострадавший в ходе конфликта в кафе «Кофемания» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о случившемся.

«Я опоздал на встречу. Увидел дискуссию между Денисом Паком и группой возбуждённых молодых людей. На тот момент мне представилось, что их около пяти — десяти человек. Пак был спокоен, я попытался успокоить остальных. Встал между ними. Кирилл Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака. У меня была дискуссия с Александром Протасовицким. Нужно было перевести всё это в цивилизованную форму общения, и было понятно, что товарищи нетрезвы», — рассказал Гайсин в суде.

Он отметил, что не хотел драться.

«Обычный вопрос после удара Мамаева: «За что?» Действия были странные. Подошёл, ударил — убежал. Надо же разобраться», — добавил чиновник.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.