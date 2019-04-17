Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта

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Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак объяснил в суде, почему не ответил на звонки футболиста Александра Кокорина после конфликта в кафе «Кофемания».
Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта
  • РИА Новости

«Мне столько шло звонков... Я только включал телефон, и сразу были звонки. Я не пользовался им несколько дней», — сказал Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 

Ранее Кокорин рассказал, как пытался связаться с Паком после конфликта.

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