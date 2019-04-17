Пак заявил, что Кокорину было весело во время конфликта

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак рассказал о настроении компании друзей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе конфликта в кафе.

«Александра Кокорина веселила эта ситуация. Ему было забавно. Вся компания находилась в приподнятом состоянии», — сказал Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак рассказал о травмах, полученных в ходе конфликта с Кокориным и Мамаевым.