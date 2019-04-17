Пак заявил, что испытывал угрозу жизни во время избиения Кокориным

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Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак ответил, что Александр Кокорин хотел нанести максимальный ущерб его здоровью.
Пак заявил, что испытывал угрозу жизни во время избиения Кокориным
  • РИА Новости

«Конечно. Испытывал. Я прекрасно видел и понимал, что А Коко целится в голову тем самым высказывая желание нанести максимальный ущерб. Более того кто то из компании через некоторое время выкрикивал мы тебя убьём и фразы вам повезло (с Гайсиным) вам повезло, что вы вообще остались живы», — сказал чиновник.

Как отметил Пак, удар также пришёлся в руку, так как ей он пытался закрыть голову. Он также добавил, что ранее просил официанта отсадить его подальше от компании.

«Этого не было сделано, видимо, из-за того, что кафе было полным», — подчеркнул Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Денис Пак рассказал об избиении Кокориным и его братом.

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