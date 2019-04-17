Адвокат Кокорина заявила, что колено футболиста могут заменить на искусственное

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о болях в колене своего подзащитного.
Адвокат Кокорина заявила, что колено футболиста могут заменить на искусственное
  • РИА Новости

«Обращаем внимание на состояние здоровья Александра Кокорина. У него очень болит колено. Наши просьбы допустить к нему врачей были отклонены. Если так будет продолжаться, то действительно колено придётся менять на искусственное, что означает инвалидность», — приводит слова Стукаловой Sport24.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 

Ранее стало известно, при каких условиях врачей «Зенита» пустят в СИЗО к Кокорину.

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