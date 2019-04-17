Роналду не сыграет в полуфинале ЛЧ впервые за девять лет

Команда португальского форварда Криштиану Роналду вылетела на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Туринский «Ювентус», за который выступает Криштиану Роналду, вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив в родных станах амстердамскому «Аяксу» со счётом 1:2 (2:3 по сумме двух встреч). Португалец со своей командой впервые в карьере вылетел на стадии 1/4 финала ЛЧ.

Ранее Роналду регулярно играл в полуфиналах Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» начиная с сезона-2010/11. До этого португалец трижды подряд пробивался в четвёрку сильнейших с «Манчестер Юнайтед» в период с 2006 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что «Аякс» стал первым полуфиналистом в истории ЛЧ, прошедшим три раунда квалификации.