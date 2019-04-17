«Аякс» стал первым полуфиналистом в истории ЛЧ, прошедшим три раунда квалификации

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Амстердамскому «Аяксу» пришлось преодолеть наибольший путь среди всех участников полуфиналов Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Нидерландский «Аякс» стал первым коллективом за всю историю Лиги чемпионов, который сумел достичь стадии полуфинала турнира, предварительно пройдя три квалификационных раунда.

На пути амстердамского клуба к групповой стадии соревнования попадались австрийский «Штурм» (5:1 по сумме двух встреч), льежский «Стандарт» (5:2) и киевское «Динамо» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Аякс» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-1996/97.

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