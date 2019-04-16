«Марсель» перечислит средства от благотворительного вечера на восстановление Нотр-Дам-де-Пари

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«Марсель» присоединится к числу французских футбольных клубов, которые пожертвуют средства на восстановление собора Парижской Богоматери.

Как сообщает L’Equipe, владелец «Марселя», американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, выделит деньги на восстановление собора Парижской Богоматери.

Планируется, что на реконструкцию здания уйдут средства, собранные на благотворительном вечере клуба, который пройдёт на следующей неделе.

Вечером 15 апреля произошло возгорание в соборе Парижской Богоматери, в результате чего пострадала крыша здания и обрушился 96-метровый шпиль.

Ранее сообщалось, что ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

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