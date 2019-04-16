Боня: у модели Шейк и футболиста Роналду был контракт на пять лет
- ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
- globallookpress.com
«У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт сроком на пять лет. Затем он закончился, они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько мне известно, точно такой же контракт», — заявила телеведущая в эфире «Русского радио».
Также Боня добавила, что не хотела бы для себя подобной участи.
Ранее Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан.