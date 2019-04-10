Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.
Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан
  • РИА Новости

«С Криштиану Роналду мы переписываемся после каждого его матча. Мысль пригласить его в Дагестан не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять, он самый известный спортсмен в мире. Не хотелось бы нести ответственность за его жизнь. А так — пускай прилетает в любое время, был бы очень рад его встретить», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Также российский боец добавил, что в Дагестане гораздо безопаснее, чем утверждают в СМИ.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить