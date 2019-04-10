Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.

«С Криштиану Роналду мы переписываемся после каждого его матча. Мысль пригласить его в Дагестан не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять, он самый известный спортсмен в мире. Не хотелось бы нести ответственность за его жизнь. А так — пускай прилетает в любое время, был бы очень рад его встретить», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Также российский боец добавил, что в Дагестане гораздо безопаснее, чем утверждают в СМИ.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером.