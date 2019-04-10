Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан
- РИА Новости
«С Криштиану Роналду мы переписываемся после каждого его матча. Мысль пригласить его в Дагестан не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять, он самый известный спортсмен в мире. Не хотелось бы нести ответственность за его жизнь. А так — пускай прилетает в любое время, был бы очень рад его встретить», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».
Также российский боец добавил, что в Дагестане гораздо безопаснее, чем утверждают в СМИ.
Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером.