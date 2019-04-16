Вратарь «Арарата-2» погиб от огнестрельного ранения в голову

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Голкипер второй команды ереванского «Арарата» Мушег Гевондян стал жертвой перестрелки в одном из районов столицы Армении.
Вратарь «Арарата-2» погиб от огнестрельного ранения в голову
  • РИА Новости

«С глубочайшей скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения в голову скончался вратарь «Арарата-2» Мушег Гевондян. Клуб выражает соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям голкипера», — гласит официальное заявление «Арарата».

Перестрелка произошла в ереванском районе Канакер-Зейтун, в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни.

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