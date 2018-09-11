Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни
Пресс-атташе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Олег Игрушкин умер в возрасте 48 лет.
- @fctomtomsk
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Пусть земля тебе будет пухом, Олег Алексеевич...Светлая память... pic.twitter.com/SAhIy1OFH5— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) 11 сентября 2018 г.
Игрушкин работал в «Томи» с 2001 года.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.
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