Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни

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Пресс-атташе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Олег Игрушкин умер в возрасте 48 лет.
Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни
  • @fctomtomsk
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрушкин работал в «Томи» с 2001 года.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.

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