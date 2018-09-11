Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни

Пресс-атташе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Олег Игрушкин умер в возрасте 48 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пусть земля тебе будет пухом, Олег Алексеевич...Светлая память... pic.twitter.com/SAhIy1OFH5 — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) 11 сентября 2018 г.

Игрушкин работал в «Томи» с 2001 года.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.