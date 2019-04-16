Поветкин заявил, что не отказывался от боя с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал заявление действующего чемпиона мира по версиям WBC и WBO британца Диллиана Уайта о том, что россиянин якобы не хочет боксировать с ним.

«Уайт — хороший известный боксёр, первый номер в WBC. Был бы интересный бой. Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Дадут они ответ, что бой будет, — я выйду против него, почему нет? Пока интересно и пока получается — надо боксировать с сильными», — приводит слова Поветкина пресс-служба «Мира бокса».

В одном из недавних интервью Уайт, в активе которого 25 побед в 26 поединках, заявил, что Поветкин, а также кубинец Луис Ортис не хотят выходить с ним на бой.

Последний на данный момент поединок Поветкин провёл в сентябре 2018 года, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалёв заявил о желании провести бой с Артуром Бетербиевым.